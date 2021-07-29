Tokyo'da 1 dünya, 3 olimpiyat rekoru

Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Junxuan Yang, Muhan Tang, Yufei Zhang ve Bingjie Li'den oluşan Çin 7.40.33 ile altın madalya kazandı.
Allison Schmitt, Paige Madden, Kathryn Mc Laughin, Kathleen Ledecky'nin yer aldığı ABD 7.40.73'lük dereceyle gümüş ve Ariarne Titmus, Emma McKeon, Madison Wilson, Leah Neale'den oluşan Avustralya 7.41.29 ile bronz madalya aldı.
Çin 4x200 metre serbest bayrak yarışında dünya rekorunun yeni sahibi olurken, ABD takımı, Amerika ve Avustralya da Okyanusya rekorlarını kırdı.
REKORLAR GÜNÜ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 200 metre kurbağalama yarışlarında Avustralyalı Izaac Stubblety Cook olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Cook 2.06.38 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Hollandalı Arno Kamminga 2.07.01'lik derecesiyle gümüş, Fin yüzücü Matti Mattson ise 2.07.13 ile bronz madalya elde etti.
BİR REKOR DAHA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebekte Çinli Yufei Zhang, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Zhang 2.03.86 ile birinci olurken, ABD'li Regan Smith 2.05.30 ile gümüş, vatandaşı Hali Flickinger ise 2.05.65 ile bronz madalya elde etti.
Zhang ayrıca elde ettiği dereceyle Londra 2012'de vatandaşı Liuyang Jiao'ya ait 2.04.06'lık olimpiyat rekoru biraz daha geliştirdi.
GÜNÜN 3. REKORU
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede erkekler 100 metre serbestte ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Dressel 47.02'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Avustralyalı Kyle Chalmers 47.08 ile gümüş ve Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Kliment Kolesnikov da 47.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
Dressel, oyunlardaki derecesiyle Pekin 2008'de Avustralyalı Eamon Sullivan'ın 47.05 ile kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.
ERKEKLER 800M SERBEST
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede erkekler 800 metre serbestte ABD'li Robert Finke altın madalya kazandı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Robert Finke 7.41.87'lik derecesiyle birinci olurken, İtalyan Gregorio Paltrinieri 7.42.11 ile gümüş, Ukraynalı Mykhailo Romanchuk da 7.42.33 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
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