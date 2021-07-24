Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Osaka Atıcılık Poligonu'nda yapılan 10 metre havalı tüfek final müsabakalarında 251.8 puan toplayan Qian Yang, Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı kazandı.

Rusya Olimpiyat Komitesinden Anastasiia Galashina gümüş, İsviçre'den Nina Christen bronz madalya aldı.

Yang'ın elde ettiği skor olimpiyat rekoru olarak kayıtlara geçti.