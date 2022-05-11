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TOKİ‘den yeni konut kampanyası! TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 0.99 faizli konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman başlayacak? 0.99 faizli konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Konut kredisi başvurularıyla ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Gerçekleştirilen son Kabine toplantısın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 0.99 faizli konut kredisinin sağlanacağının altını çizdi. Hane geliri 10 bin TL’nin altında olan dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak amacıyla TOKİ’ye 30 milyar liralık finansman sağlanacağının belirtilmesinin ardından yüzde 0.99 faizli konut kredisinin başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. İşte, TOKİ sosyal konut kredisi başvurularıyla ilgili merak edilenler…

11.05.2022 - 10:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • TOKİ sosyal konut projesi devam ederken aylık 0.99 faizli konut kredisi müjdesi de verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından konut sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundı. 0.99 fazili konut kredisinin sağlanacağının altı çizilirken konut fiyatlarının bir yıl boyunca sabit tutulacağı belirtildi. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma amacı taşıyan 0.99 konut kredisininin başvuru tarihleri ve şartları gündeme gelirken TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağı ve sosyal konut başvurularının nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.

  • YÜZDE 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmayla birlikte 0.99 faizli konut kredisi gündeme geldi. Yüzde 0.99 faizli konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

  • YÜZDE 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    Ev sahibi olmak isteyen düşük gelirli aileler yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı araştırmaya başladı. Başvuru detayları hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor, konuyla ilgili yeni gelişmeler haberimizde yer alacak.

  • 10 YIL VADELİ 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından 10 yıl vadeli 0,99 faizli konut kredisi için üç ayrı paket ve kampanya üzerinden durulduğunun altını çizdi. Erdoğan konut kredisi hakkında “Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik.” Ifadelerini kullandı.

  • Birinci pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

    İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

    Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik etmektir.

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