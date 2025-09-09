Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yüzde 25 indirim kampanyası başlatıyor. TOKİ indirim kampanyası TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede geçerli olacak. Konu ile ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Kurum, ‘’TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. İşte, 2025 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihleri, şartları ve merak edilen tüm detaylar…