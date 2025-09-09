TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru takvimi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman, şartları neler, kimler faydalanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlara müjde verdi. Bakan Kurum, borcunun tamamını kapatmak isteyenlere yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Öte yandan borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler de bu indirimden kısmi olarak yararlanabilecek. Bu gelişme sonrası TOKİ indirim kampanyası detayları araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 TOKİ indirim kampanyası ne zaman, şartları neler ve kimler faydalanacak? İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihleri, şartları ve kampanya hakkında detaylı bilgiler.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yüzde 25 indirim kampanyası başlatıyor. TOKİ indirim kampanyası TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede geçerli olacak. Konu ile ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Kurum, ‘’TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. İşte, 2025 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihleri, şartları ve merak edilen tüm detaylar…
TOKİ’DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI! BAKAN KURUM DUYURDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasının başlayacağını açıkladı.
Kampanya hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
2025 TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası, 22 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatmak isteyenler yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.
KISMİ ÖDEMEYE İNDİRİM KOLAYLIĞI
Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
Borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler, borç bakiyesinin en az yüzde 25’inin ödenmesi koşuluyla; yüzde 25’lik indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş yine taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri kampanyaya başvurabilecek.
Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak.
Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Koşulları sağlayabilen 168 bin 198 hak sahibi kampanya kapsamında yer alıyor.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, 22 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.
Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM HESAPLAMA
TOKİ taksit ödeme planı e-Devlet yada TOKİ'nin internet adresinden öğrenilebilecek.
e-Devlet üzerinden hesaplama yapacak olanlar, ilk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet adresinde giriş yaptıktan sonra 'Konut / İş Yeri Taksit Ödeme Planı ve Emlak Vergisi Sorgulama' ekranında tıklayacaklar. Ardından TOKİ iş yeri ya da konut taksit planı görüntülenebilecek.
