TOKİ ORTA GELİR KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.
Diğer başvuru şartları ise şu şekilde;
Konutlar sıfır olacak.
Kişinin üzerine konut olmayacak.
1 yıl ikamet şartı olacak.
Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak.
Peşinat yüzde 10 olacak.
Ev 5 yıl satılamayacak.
15 yıl vade olacak.
Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.
Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak.
15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi alınabilecek.