01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOKİ Tuzla kura çekilişine katılan vatandaşlar çekilişi canlı izlemek istiyor. TOKİ tarafından Türkiye genelinde toplam 50 bin sosyal konut inşaa edileceği daha önce duyurulmuş ve başvurular alınmıştı. TOKİ İstanbul kura çekilişi geçen hafta başladı ev bu haftaki çekilişlerle sona erecek. Bugün ise Tuzla çekilişi yapılıyor. İşte TOKİ İstanbul kura çekilişine dair detaylar...
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ 50 bin sosyal konutun 500'ünü İstabul Tuzla için yapacak. Tuzla'da 2+1 ve 3+1 konutlar için binlerce başvuru yapıldı. İstanbul Ümraniye'de yer alan Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayan Tuzla kura çekilişi TOKİ'nin resmi Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Tuzla kura çekilişini aşağıda canlı olarak izleyebilirsiniz.
TOKİ KAYABAŞI KURA SONUÇLARI
26 - 27 Temmuz'da Yenikapı´da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan Kayabaşı kura çekilişinde 2+1 ve 3+1 toplam 4 bin 467 TOKİ konutu sahibini buldu. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.
TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları asıl ve yedek olarak listelenerek kamuoyu ile paylaşıldı. Kayabaşı kura sonuçlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz.
KAYABAŞI 2+1 TOKİ KONUTLARI SORGULAMA SAYFASI
KAYABAŞI 3+1 TOKİ KONUTLARI SORGULAMA SAYFASI
TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI
28 Haziran Cuam günü İştanbul Başakşehir'de yer alan Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi züerinden yayınlandı. Silivri 2+1 ve 3+1 dairelerin kura sonuçlarını aşağıdaki bağlantılar üzerinden inceleyebilirsiniz.
SİLİVRİ 2+1 TOKİ KONUTLARI SORGULAMA SAYFASI
SİLİVRİ 3+1 TOKİ KONUTLARI SORGULAMA SAYFASI
TOKİ BAŞAKŞEHİR AYAZMA / HOŞDERE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Ayazam'da 311 Hoşdere'd3e 337 sosyal konutu sahiplerine teslim edecek. Ayazma ve Hoşdere için 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişi 2 Temmuz (2019) yarın saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.
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