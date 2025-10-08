Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.851,00 %0,34
        DOLAR 41,7126 %0,03
        EURO 48,5510 %-0,19
        GRAM ALTIN 5.414,27 %1,36
        FAİZ 40,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,54 %2,14
        BITCOIN 121.797,00 %-0,18
        GBP/TRY 55,9862 %0,00
        EUR/USD 1,1630 %-0,23
        BRENT 66,04 %0,90
        ÇEYREK ALTIN 8.852,33 %1,36
        Haberler Ekonomi Emlak TOKİ'nin indirim kampanyası 12 günde 7 bin 910 kişiyi tapusuna kavuşturdu - Emlak Haberleri

        TOKİ'nin indirim kampanyası 12 günde 7 bin 910 kişiyi tapusuna kavuşturdu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 22 Eylül'de başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanan 7 bin 910 kişi, borcunu kapatarak tapusunu almaya hak kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 bine yakın kişi tapusuna kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKİ'den alınan bilgiye göre, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen kampanyanın başvuruları devam ediyor.

        Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde 8 bin 251 kişi yararlandı. Bu kapsamda borcunu tamamen kapatan 7 bin 910 kişi tapularını almaya hak kazandı.

        Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 25 indirim kampanyasından faydalandı.

        Başvurular, 17 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili bankalara yapılabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatmalarda indirimden yararlanılamayacak.

        Konut kredisi kullanılabiliyor

        Kampanyaya katılmak isteyenlerin TOKİ'ye ödenmemiş aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

        Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihte başlayan konut ve iş yerleri faydalanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan alıcılar ise indirimden yararlanamıyor.

        Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabiliyor.

        Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Habertürk Anasayfa