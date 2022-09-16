TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. Yani başvurular Çarşamba günü başladı. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:

Çevrimiçi başvurularda yoğunluk yaşanmaması adına TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi:

0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba

2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe

4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma

6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi

8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar

19 Eylül Pazartesi gününden itibaren de herhangi bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar başvurularını yapabilecek.