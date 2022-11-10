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TOKİ KURA TARİHLERİ 2022: TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir 2+1, 3+1 sosyal konut kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ kura çekilişi başladı! TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi için heyecan dorukta! Milyonlarca vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapacak TOKİ sosyal konut projesi için başvuruların tamamlanmasının ardından kura heyecanı başladı. Bakan Kurum resmi hesabı üzerinden TOKİ kura çekiminin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladığını duyurdu.

Giriş: 10.11.2022 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ kura çekim tarihleri netleşti. İlk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirilen projede 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak. TOKİ kuraları canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. TOKİ kura çekilişi sonuçları ise e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki; 2022 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, hangi illerde?

  • 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

    İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

    2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

    İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilrsiniz.

  • TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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