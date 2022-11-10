KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.