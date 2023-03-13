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TOKİ İzmir kura sonuçları 2023 isim listesi | İzmir TOKİ kura çekimi canlı yayın ile İzmir TOKİ kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

TOKİ İzmir kura sonuçları 2023 isim listesi: Dikili ve Tire TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Giriş: 13.03.2023 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ İzmir kura çekimi 13 Mart Pazartesi günü başladı. 14 Mart Salı günü yani sona erecek olan çekiliş sonucunda bin 350 konut sahibini bulacak. İzmir'de 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar çekiliş sonuçlarını TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden takip edilebilebiliyor. Bugün ise Tire ve Dikili ilçelerindeki 1500 aday belli olacak. İşte ilk sonuçlar...

  • İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

  • 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

  • 13 Mart İzmir TOKİ kura sonuçlarından bazıları şunlar:

  • İZMİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

    İZMİR MERKEZ: 3479 konut

    MENEMEN: 1500 konut

    GÜZELBAHÇE: 750 konut

    URLA: 300 konut

    SELÇUK: 300 konut

    TORBALI: 1000 konut

    SEFERİHİSAR: 500 konut

    ALİAĞA: 1000 konut

    KEMALPAŞA: 500 konut

    DİKİLİ: 1000 konut

    TİRE: 500 konut

    BERGAMA: 1000 konut

    KARABURUN: 100 konut

    KİRAZ: 271 konut

    KINIK 2.ETAP: 200 konut

  • İZMİR DİKİLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

    İZMİR TİRE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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