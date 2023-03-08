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TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri: TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 250 bin konut kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ İstanbul projesi kapsamında; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri kura çekim tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları ile isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş: 08.03.2023 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesinde kura çekim takvimi gündemi meşgul etmeye başladı. TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilen ve edilmeyenler isim listesi geçtimiğimiz günlerde paylaşılmıştı. TOKİ İstanbul projesine başvuru yapan vatandaşlar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri kura çekim sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. "TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri...

  • TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

    Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ileri bir tarihe ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    TOKİ İstanbul kura tarihi netlik kazanmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi. İstanbul kura tarihi ile ilgili TOKİ'den resmi bir açıklama yapılmadı.

  • TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

  • TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

    TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…

     

  • TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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