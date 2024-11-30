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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 30 KASIM 2024: TOKİ Hatay deprem konut kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? TOKİ Hatay kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları sorgulama 30 Kasım 2024: TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremzedeler için inşa edilen deprem konutları, kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor. Bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 5 bin 900 deprem konutu hak sahibini buluyor. Kura çekimi AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden takip ediliyor. Canlı yayında yapılan kura sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet'in AFAD sayfasından ilan edildi. Peki, TOKİ Hatay kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 01.12.2024 - 00:00
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        • 1

          TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı 30 Kasım Cumartesi bugün erişime açıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları, il il hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Hatay’da yapımı tamamlanan 5 bin 900 deprem konutunun hak sahiplerini belirleme kurası ve anahtar teslim töreni gerçekleşti. Çekilişin ardından TOKİ Hatay kura sonuçları e-Devlet AFAD sayfası üzerinden erişime açıldı. İşte, 30 Kasım 2024 TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi sorgulama e-Devlet ekranı…

        • 2

          11 İLDE 24 BİN 559 DEPREM KONUTU KURA İLE TESLİM EDİLİYOR!

          6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutlarının teslimi devam ediyor.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 559 konutun kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

        • 3

          AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

          ‘’Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine…

          6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizdeki iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

          Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan 24.559 deprem konutunu daha, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla çekilecek kura ile hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

          Bugüne kadar teslim edilen 130.565 konut ile birlikte toplam 155.124 afet konutunu teslim etmiş olacağız.

          Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.

          Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir.

          Afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz.

          Hep birlikte, Türkiye!’’

        • 4

          TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Hatay deprem konutları kura çekimi, 30 Kasım 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

          Kura ile birlikte Hatay’da yapımı tamamlanan 5 bin 900 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.

        • 5

          TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

          Hatay Deprem Konutları Kura Çekimi, AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip ediliyor.

          HATAY DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

        • 6

          HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan ediliyor.

          HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 7
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