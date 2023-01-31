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TOKİ BALIKESİR kura sonuçları CANLI yayın sorgulama ekranı: 31 Ocak 2023 TOKİ Balıkesir (Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara) kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ Balıkesir kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor!

TOKİ Balıkesir kura sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı.TOKİ Balıkesir kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor. 31 Ocak Salı günü Balıkesir'in Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara ilçelerinde kuralar düzenlenecek. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimleri noter huzurunda yayınlanacak. İşte Balıkesir TOKİ kura sonuçları canlı yayın izleme ekranı...

Giriş: 31.01.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. 29 - 31 Ocak tarihleri arasında çekilecek Balıkesir TOKİ kuralarıyla 3 bin 975 konutun hak sahipleri belirlenecek. 31 Ocak'ta TOKİ Balıkesir Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara ilçelerinde çekiliş düzenlenecek. Peki, Balıkesir kura sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izleme ayrıntıları ve Balıkesir TOKİ isim listesi sorgulama sayfası...

  • BALIKESİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    BALIKESİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

  • 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

  • TOKİ'nin resmi Twitter hesabından yayınladığı günlük kura takvimi şu şekilde:

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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