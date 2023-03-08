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TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ arsa kura tarihleri

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi tarihleri özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası uzun süredir çekilişlerin yapılmaması nediyle merak edilip araştırılıyor. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ arsa kura tarihleri...

Giriş: 08.03.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ arsa kura tarihleri uzun süredir TOKİ kura çekilişlerinin yapılmaması nedeniyle merak edilip araştırılıyor. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura tarihleriyle ilgili detaylar...

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

    Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. Ancak başvurusu kabul edilmeyenlerin ismi paylaşıldı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir. 

  • TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular

    İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayımlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''

  • E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir. 

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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