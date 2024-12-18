TOKİ 51 ilde 607 arsa satıyor: Açık artırma ne zaman yapılacak ve arsalar hangi ilde?
TOKİ, Aralık ayında 51 ilde toplam 607 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmaya internetten de teklif verilebilecek. Müzayedeye hem gerçek hem de tüzel kişiler katılım sağlayabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde olacak? İşte, TOKİ arsa satışına dair detaylar...
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TOKİ, 51 ilde 607 muhtelif arsayı satıyor. Açık artırma ile satılacak arsalar, yüzde 25 peşin ve kalanı ise 24 ay vade şeklinde alıcısını bulacak. İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye çevrim içi bir şekilde de teklif verilebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman olacak ve hangi illerdeki aralar satışa çıkacak? İşte, detaylar...
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TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı iki gün sürecek. Tarihler ve il dağılımları şöyle;
24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.
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25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.
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TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.
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TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, arsa satışı kapsamında alıcılara yüzde 25 peşin kalanını ise 24 ay vade ödeyebilecekleri bir ödeme planı sunuyor.