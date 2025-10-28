TOKİ 2+1, 1+1 evleri örnek daireler görüntüsü ve özellikleri: TOKİ 500 bin sosyal konut evleri nasıl olacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde örnek daireler merak ediliyor. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutta vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut evleri nasıl olacak? İşte, TOKİ 2+1, 1+1 evleri örnek daireler görüntüsü ve özellikleri
TOKİ 500 bin sosyal konut evleri başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 500 bin sosyal konuta dair merak edilenleri yanıtlayan Kurum, 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımını da ilk kez açıkladı. 81 ilde inşa edilecek, 500 bin konutun başvuruları 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. Peki, TOKİ evleri nasıl olacak, örnek daireler nasıl?
YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE ANKARA'DAKİ ÖRNEK KONUTLAR GÖRÜNTÜLENDİ
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan, Ankara'daki örnek daireler Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı.
Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.
EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI
“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTLARA KİMLER BAŞVURABİLİR?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.
İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
