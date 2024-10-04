Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkul satışı: TOKİ (konut-iş yeri) satışı tarihi ve yeri, ödeme planı, satış yapılacak iller

        TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! TOKİ gayrimenkul satışı yapılacak iller

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde 369 gayrimenkulü satıyor. İş yeri ve konuttan oluşan varlıklar, iki gün sürecek açık artırma ile alıcısını bulacak. Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek satışa çevrim içi katılım da sağlanabilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 08:33 Güncelleme: 04.10.2024 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. 151'i konut, 218'i iş yeri olan gayrimenkuller iki gün sürecek açık artırma ile satılacak. Alıcılar, üç farklı ödeme planı arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek ancak tüm ödeme şekillerinde en az yüzde 15 peşinat verilmesi zorunlu. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...

        • 2

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

          TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;

          Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli

        • 3

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

          TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de 218 iş yeri satılacak.

          Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        • 4

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

          TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunuyor;

          - Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,

          - Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,

          - Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Sorun sizde değil genetikte
        Sorun sizde değil genetikte
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Netanyahu'nun ziyaretinden sonra dinleme cihazı bulunmuş
        Netanyahu'nun ziyaretinden sonra dinleme cihazı bulunmuş
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        Habertürk Anasayfa