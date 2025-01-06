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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satışı ne zaman, nerede? TOKİ iş yeri ve konut satışı hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl=

        TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! İşte illerin listesi ve ödeme planı

        TOKİ, 47 ilde iş yeri ve konut olmak üzere toplamda 346 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Ayrıca, iş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sunan TOKİ, alıcılara esnek ödeme seçenekleri sağlanıyor. İşte, TOKİ'nin 47 ildeki 346 gayrimenkul satışına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:07
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        • 1

          TOKİ, 47 ilde toplamda 346 taşınmazın satışı yarın başlıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayede de hem konut hem de iş yeri satışı yapılacak. Katılımcıların belirlenen katılım bedelini önceden ödemesi gerekiyor. Ek olarak, alıcılara konut ve iş yeri için iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. İşte, TOKİ taşınmaz satışı hakkında detaylar...

        • 2

          TOKİ 47 İLDE 346 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          7 Ocak 2025 saat 10.30'da konutlar, 8 Ocak 2025 saat 10.30'da iş yerleri satışa çıkacak.

          Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.

        • 3

          ÖDEME PLANI NEDİR?

          Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade,

          İş yerleri için yüzde 15 peşin 60 ay vade.

        • 4

          346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.

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