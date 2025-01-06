TOKİ, 47 ilde toplamda 346 taşınmazın satışı yarın başlıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayede de hem konut hem de iş yeri satışı yapılacak. Katılımcıların belirlenen katılım bedelini önceden ödemesi gerekiyor. Ek olarak, alıcılara konut ve iş yeri için iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. İşte, TOKİ taşınmaz satışı hakkında detaylar...