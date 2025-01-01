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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul iş yeri, konut satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı ve il listesi

        TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! Ödeme planı ve illerin listesi

        TOKİ, 47 ilde toplamda 346 gayrimenkulü, hem iş yeri hem de konut olarak açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Ocak ayında, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek olan müzayedeler iki gün sürecek. Katılımcıların açık artırmaya katılabilmek için önceden belirlenen katılım bedelini ödemeleri gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, iş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sunularak alıcılara esnek ödeme seçenekleri sağlanıyor. İşte, TOKİ'nin 47 ildeki 346 gayrimenkul satışına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:45
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        • 1

          TOKİ, 47 ilde toplamda 346 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışa çıkacak taşınmazlar arasında hem iş yerleri hem de konutlar bulunuyor. Müzayedeler, Ocak ayında Ankara ve İstanbul'da iki gün süresince gerçekleştirilecek. Katılımcıların, açık artırmaya katılabilmek için önceden belirlenen katılım bedelini ödemesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, iş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sunularak alıcılara ödeme kolaylığı sağlanıyor. İşte, bu önemli satışla ilgili tüm detaylar...

        • 2

          TOKİ 47 İLDE 346 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          7 Ocak 2025 saat 10.30'da konutlar, 8 Ocak 2025 saat 10.30'da iş yerleri satışa çıkacak.

          Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.

        • 3

          ÖDEME PLANI NEDİR?

          Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade,

          İş yerleri için yüzde 15 peşin 60 ay vade.

        • 4

          346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.

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