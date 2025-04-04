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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl, arsa nitelikleri ve yer aldığı iller

        TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, 44 ilde 552 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma suretiyle yapılacak müzayede iki gün sürecek ve muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arsalar, alıcılarını bulacak. Ödeme planı kapsamında peşin alımlara yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ 44 ilde 552 arsa satış tarihi, yer, ve ödeme planı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:33
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        • 1

          TOKİ, 44 ilde 552 arsayı, açık artırma ile satıyor. Konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar için Ankara ve İstanbul'da açık artırma yapılacak ayrıca çevrim içi de teklif verilebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman gerçekleşecek ve ödeme koşulları neler olacak?

        • 2

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 3

          ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

        • 4

          ARSALARIN NİTELİĞİ NEDİR?

          Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

        • 5

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

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