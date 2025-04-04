TOKİ, 44 ilde 552 arsayı, açık artırma ile satıyor. Konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar için Ankara ve İstanbul'da açık artırma yapılacak ayrıca çevrim içi de teklif verilebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman gerçekleşecek ve ödeme koşulları neler olacak?