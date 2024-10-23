Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 35 ilde 297 arsayı satıyor: TOKİ arsa satışı ne zaman, başvuru tarihleri nedir, hangi illerde satış yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 35 ilde 297 arsayı satıyor: TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

        TOKİ, 35 ilde 297 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek satış, açık artırma yöntemi ile yapılacak ve alıcılar, yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı vadelendirebilecek. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya, çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 08:06 Güncelleme: 23.10.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 35 ilde 297 arsayı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olan toplam 2 milyon 825 bin 559 metrekare büyüklüğündeki arsalar; İstanbul, İzmir, Ankara'nın da dâhil olduğu birçok ilde alıcısını bulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, satışın yapılacağı iller hangisi ve ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

        • 2

          TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

          TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

        • 3

          TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

        • 4

          TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

          Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.

        • 5

          TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        Habertürk Anasayfa