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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satışı tarihi, saati, yeri nedir, ödeme planı nasıl, iş yerleri hangi ilde?

        TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ iş yeri satışı hangi tarihte yapılacak?

        TOKİ, 33 ilde 454 iş yeri satışı başlıyor. İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak müzayedeye dair detaylar "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" üzerinden yayınlandı. Peki, TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satış tarihi ve ödeme planı nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:52
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        • 1

          TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satışı başlıyor. İki gün sürecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da yapılırken, uzak katılımcılar çevrim içi teklif de verebilecek. Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile alabilecek. Peki, 454 iş yeri satışı ne zaman?

        • 2

          TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

          TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.

        • 3

          TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?

          TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        • 4

          TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.

        • 5

          İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.

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