TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satışı başlıyor. İki gün sürecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da yapılırken, uzak katılımcılar çevrim içi teklif de verebilecek. Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile alabilecek. Peki, 454 iş yeri satışı ne zaman?