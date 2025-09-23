TOKİ 32 ilde 281 arsayı satıyor: TOKİ arsa satışı ödeme planı ve müzayede tarihi
TOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkarıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Katılımcıların, müzayedeye katılması için 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen katılım teminatını ödemesi gerekiyor. İşte, TOKİ 32 il 281 arsa satışı hakkında tüm detaylar...
TOKİ, 32 ilde 281 arsayı açık artırma usulü ile satıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye, çevrim içi teklif verilebilecek. Alıcılar yüzde 25 peşin 48 ay vade veya yüzde 40 peşin 36 ay vade seçeneği ile ödeme yapabilecek. İşte, TOKİ 32 il 281 arsa satışı hakkında detaylar...
TOKİ 32 İLDE 281 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, arsa satışı 8 Ekim 2025 günü saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle;
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
ARSALAR NEREDE?
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Muğla, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Adana, Ağrı.
ÖDEME PLANI NASIL?
Yüzde 25 peşin 48 ay vade
Yüzde 40 peşin, 36 ay vade
