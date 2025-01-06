TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı? TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihleri, şartları, ihale tarihleri

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin en büyük projelerinden biri olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında birçok konut inşa edilmekte. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık.