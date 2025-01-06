TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı? TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihleri, şartları, ihale tarihleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" başvuruları gündemde yer alıyor. Dar gelirli vatandaşların yakından ilgilendiği TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılacak. Emekli, engelli, genç, şehit yakını ve gaziler olmak üzere birçok vatandaş bu projeden yararlanabilecek. Peki TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, şartları, ihale tarihleri açıklandı mı? İşte, TOKİ 250 bin konut projesi detayları
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TOKİ 250 bin sosyal konut projesi binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler, en fazla konutun inşa edileceği iller arasında yer almaktadır. İşte TOKİ 250 bin sosyal konut projesi detayları
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TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ'nin en büyük projelerinden biri olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında birçok konut inşa edilmekte. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.
Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık.
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Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."
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81 İLİ KAPSAYACAK
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.