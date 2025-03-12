TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor ve şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı projede, 81 ilde hayata geçirilecek konutlar uygun fiyat ve esnek ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunulacak. Başvuru süreciyle ilgili detaylar merakla beklenirken, projeye uygun arsa belirleme çalışmaları hız kazandı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ aracılığıyla 81 ilde hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesi için hazırlıklara başladı. Bakan Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak projede uygun ödeme planları sunulacağını duyurdu. Başvuru tarihleri ve inşa sürecine ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte güncel bilgiler...
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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.
Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci 2025’in ilerleyen dönemlerinde duyurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru şartları ve tarihlerinin netleşmesinin ardından detaylı bir açıklama yapacak. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.
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EĞİM VE ARAZİNİN YERLEŞİME UYGUNLUĞU GÖZETİLECEK
Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı:
"100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir."
Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istendi.
Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.
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YENİ KONUTLAR NÜFUSA GÖRE İNŞA EDİLECEK
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.