TOKİ 250 bin konut ihale tarihleri 2024: İl il TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri ne zaman?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi hız kesmeden devam ediyor. TOKİ 250 bin konut ihale tarihleri beli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası ''İl il TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri ne zaman, konut sayısı kaç?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, TOKİ 250 bin konut ihale tarihleri 2024…
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle dar gelirli vatandaşlar sıcak yuvalarına kavuşturuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri geçtiğimiz gün başladı. Bu kapsamda TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ihale tarihleri başvuru yapan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İl il TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri ne zaman, konut sayısı kaç? İşte, TOKİ 250 bin konut ihale tarihleri takvimi…
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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PORJESİ İHALE TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ihale tarihleri açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Kasım 2024 tarihinde "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.
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TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi hız kesmeden devam ediyor.
Bugün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutlarımızın ihale tarihleri belirlendi.
Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz.''
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BAKAN KURUM: YENİ TAKVİMİMİZİ OLUŞTURDUK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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81 İLİ KAPSAYACAK
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.
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İLK EVİM DE DEVAM EDİYOR
250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.
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