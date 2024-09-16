TOKİ 25 ilde 390 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ödeme planı ve satış tarihi
TOKİ, İstanbul, Antalya, Denizli ve Tekirdağ gibi 53 ilde toplamda 390 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle satılacak arsalar ile ilgilenenlerin katılım teminatı ödemesi gerekiyor. Ayrıca, alıcılar arsa satışına fiziksel olarak katılabileceği gibi çevrim içi olarak da katılabilecek. İşte, TOKİ arsa satışı yapılacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...
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TOKİ, 25 ilde 390 arsayı satışa çıkardığın duyurdu. İki gün sürecek açık artırmaya hem fiziksel hem de çevrim içi şekilde katılım mümkün olacak. Alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödemesi gerekiyor. İşte, TOKİ arsa satışı yapılacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...
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TOKİ 25 İLDE 390 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ, şu illerde toplamda 390 arsayı satışa çıkarıyor; Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van.
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TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?
Arsalar açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'da satışa çıkacak. Satış hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.
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TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödemesi gerekiyor. Kalan tutar 48 ay vadelendiriliyor.