TOKİ, 21 ilde olmak üzere toplamda 102 iş yerini açıka artırma usulü ile satışa çıkaracak. İhaleler hem İstanbul’da hem de Ankara’da gerçekleştirilecek, ayrıca çevrim içi teklif verme seçeneği de katılımcılara açık olacak. Alıcı adaylarının, iş yeri fiyatına göre belirlenmiş katılım teminatı tutarını ödemesi müzayedeye girmek için zorunlu tutuluyor. İş yeri sahibi olmak isteyenler için gerekli tüm bilgiler ve başvuru şartları TOKİ tarafından ilan edildi. İşte, satışa sunulan 102 iş yerine ilişkin tüm detaylar…