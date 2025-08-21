Habertürk
        TOKİ, çeşitli illerde bulunan toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Alıcılar, yüzde 10 peşinat ödedikten sonra kalan borçlarını 96 aya varan vadelerle taksitlendirebilecek. İhaleye katılım için ise iş yerinin muhammen bedeline göre belirlenen teminatın yatırılması gerekiyor. Söz konusu tutar, 40 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor. Açık artırmalar İstanbul ve Ankara'da yapılacak olup, isteyenler çevrim içi platform aracılığıyla da teklif verebilecek. Peki, satışa sunulan iş yerleri hangi illerde bulunuyor ve müzayede hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

        Giriş: 21.08.2025 - 10:00 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:00
          TOKİ, 21 ilde olmak üzere toplamda 102 iş yerini açıka artırma usulü ile satışa çıkaracak. İhaleler hem İstanbul’da hem de Ankara’da gerçekleştirilecek, ayrıca çevrim içi teklif verme seçeneği de katılımcılara açık olacak. Alıcı adaylarının, iş yeri fiyatına göre belirlenmiş katılım teminatı tutarını ödemesi müzayedeye girmek için zorunlu tutuluyor. İş yeri sahibi olmak isteyenler için gerekli tüm bilgiler ve başvuru şartları TOKİ tarafından ilan edildi. İşte, satışa sunulan 102 iş yerine ilişkin tüm detaylar…

          TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.

          Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,

          Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,

          Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,

          Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

          102 İŞ YERİ NEREDE?

          Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.

          ÖDEME PLANI NASIL?

          İş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.

