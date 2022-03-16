İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde 2016 yılında Umut İzgi, köyünün çekimi için drone'un altına aksiyon kamerası takarak uçuş yaptı.

İHA'nın haberine göre çekim yaptıktan iniş esnasında rüzgardan dolayı kontrolden çıkan drone, bir evin bahçesine düştü.

Yaşanan kazanın ardından cihazını arayarak bulan İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledi.

Görüntülerde bugün hayatta olmayan yaşlı çiftin drone ile olan imtihanı ve aralarındaki diyalog dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Çiftin arasındaki diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan samimiyet, saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi.

Drone kamerasının kaydettiği görüntüler, yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı.

Görüntülerde bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara’ya düşen drone'u göstererek, “Vız vız geldi, düştü buraya. Daha gitmiyor. Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Uzak dur. Hocayı çağıralım. Kimin bu?” şeklindeki sözleri kameraya yansıdı.

Yaklaşık 6 yıl önce yaşanan olayın ardından yaşlı çiftin birer yıl ara ile hayatını kaybettiği öğrenildi.,