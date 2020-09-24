Tokat'ta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Oğlubey Mahallesi'nde 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahların da kullandığı olayda 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Yaralılar, ambulanslar ve özel otomobille kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri ise mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemleri aldı.