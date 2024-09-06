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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'taki kaza can aldı! | Son dakika haberleri

        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Tokat'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Necati Kaya (75) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 23:37 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:37
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        Tokat'taki kaza can aldı!
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        Tokat'taki kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat- Turhal Karayolu Şenyurt Beldesi yakınlarında yaşandı. Tokat istikametine seyir halinde olan Çağatay Bayburtlu yönetimindeki otomobil, tali yoldan anayola çıkan Necati Kaya'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından; ağır yaralanan Necati Kaya ve Çağatay Bayburtlu Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Necati Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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