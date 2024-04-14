Tokat'ta, kırık şişe ile yolcu otobüsünü rehin aldı

Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde kırdığı şişeyle muavini rehin alan Sercan C. (35), polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, bu akşam saat 20.15 sıralarında Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. yanında bulundurduğu şişeyi kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti. Şüpheli bu kez muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile Sercan C. gözaltına alındı.

Yoluculardan Hidayet Yatır, "Tokat'a girdiğimizde birden ayağa kalktı. Muavine ve şoföre küfürler etmeye başladı. Sonra elinde bulunan maden suyu şişesini yere vurdu. Kırık camlarla tehdit etmeye başladı. 'Beni indirmeyeceksiniz. Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana söz verdiniz, beni Samsun'a götüreceksiniz' diye bağırmaya başladı. Tüm yolcular çok korktu. Ön kapıdan çıktık. Muavini rehin aldı. Sonrasında ise polis ekipleri gözaltına aldı" diye konuştu.

Olayın ardından otobüs, yolcularıyla birlikte Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.