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        Haberler Gündem Tokat'ta heyelan! Düşen kayalar, ulaşımı aksattı - Güncel haberler

        Tokat'ta heyelan! Düşen kayalar, ulaşımı aksattı

        Tokat'ın Almus ilçesinde yağışlar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna yuvarlandı, trafikte aksamalar yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:24 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:24
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        Tokat'ta heyelan! Düşen kayalar, ulaşımı aksattı
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        Almus ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur ve kar nedeniyle Almus- Tokat Karayolu üzerinde bulunan yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yoluna yuvarlandı.

        Olay sırasında şans eseri karayolunda araç bulunmazken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Tokat İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaya parçaları temizlendi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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