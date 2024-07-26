Tokat'ta korkutan örtü yangını
Tokat'ta kent merkezinde bulunan Hac Dağı'nda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldü
Yangın saat 23.00 sıralarında kent merkezinde Alipaşa ve Cemalettin mahalleleri arasında bulunan Hac Dağında çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede otluk ve çalılık alanda büyüyen yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 dönümlük alandaki örtüyü küle çevirdi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.