Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
İlçeye bağlı Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Üzümören Belediyesi ve Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz da olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.