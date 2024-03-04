Kanada Başbakanı Trudeau'nun İtalya Başbakanı Meloni ile resepsiyonu Filistin yanlısı protestolar nedeniyle iptal edildi
Kanada Başbakanı Trudeau ve İtalya Başbakanı Meloni'nin Toronto'da gerçekleştireceği görüşme, Filistin yanlısı protestolar nedeniyle iptal edildi
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Toronto'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için düzenleyeceği resepsiyon, Filistin yanlısı protestocular nedeniyle iptal edildi.
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Resepsiyonun düzenleneceği Ontario Sanat Galerisinin (AGO) girişlerini kapatarak gösteri yapan yüzlerce protestocu, Trudeau'nun soykırımı finanse ettiğini söyleyerek federal hükümetin İsrail-Hamas savaş tutumunu eleştirdi.
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