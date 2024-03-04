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        Haberler Dünya Kanada Başbakanı Trudeau'nun İtalya Başbakanı Meloni ile resepsiyonu Filistin yanlısı protestolar nedeniyle iptal edildi

        Kanada Başbakanı Trudeau'nun İtalya Başbakanı Meloni ile resepsiyonu Filistin yanlısı protestolar nedeniyle iptal edildi

        Kanada Başbakanı Trudeau ve İtalya Başbakanı Meloni'nin Toronto'da gerçekleştireceği görüşme, Filistin yanlısı protestolar nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:53
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          Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Toronto'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için düzenleyeceği resepsiyon, Filistin yanlısı protestocular nedeniyle iptal edildi.

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          Resepsiyonun düzenleneceği Ontario Sanat Galerisinin (AGO) girişlerini kapatarak gösteri yapan yüzlerce protestocu, Trudeau'nun soykırımı finanse ettiğini söyleyerek federal hükümetin İsrail-Hamas savaş tutumunu eleştirdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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