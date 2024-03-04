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        Haberler Magazin Nilgün Belgün ile Hande Yener'in başı dolandırıcılarla dertte - Magazin haberleri

        Nilgün Belgün ile Hande Yener'in başı dolandırıcılarla dertte

        SMS dolanrıcıları, Nilgün Belgün ile Hande Yener'in isimlerini kullanarak başkalarına mesaj attığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunana Belgün ve Yener, hayranlarına uyarıda bulundu; "Asla cevap vermeyin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:37
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        • 1

          Son dönemde adı kullanılarak insanların dolandırılmasından yakınan isimler arasında Nilgün Belgün ve Hande Yener de yer aldı.

        • 2

          Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nilgün Belgün ile Hande Yener, sevenlerini uyardı. Belgün ve Yener, takipçilerinin kendi isimleriyle atılan mesajlara itibar etmemeleri gerektiğini aktardı.

        • 3

          "ASLA CEVAP VERMEYİN"

          Nilgün Belgün, kendisine ait olmayan bir numaradan arkadaşına gönderilen; "Canım, Nilgün Belgün ben. Nasılsın?' şeklindeki mesajın ekran görüntüsünü şu notla yayımladı: Duyuru; bu numara bana ait değildir. Benim adımı kullanarak başkalarını arayan bu şahsa asla cevap vermeyin.

        • 4

          "SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDUM"

          Hande Yener de kendisiymiş gibi mesaj atılan numaranın ekran görüntüsünü "Benim adıma bir telefon numarası üzerinden yakınlarıma mesajlar atılıyor. Lütfen itibar etmeyiniz. Savcılığa şikâyette bulundum" notuyla paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram, İHA, DHA, AA

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