Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat ve Ankara'dan farklı meslek gruplarından 9 kişi, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. AA'nın haberine göre; mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.