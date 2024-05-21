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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat cinayeti! Kız arkadaşına saldırınca öldürdü - Güncel haberler

        Tokat cinayeti! Kız arkadaşına saldırınca öldürdü

        Antalya'da Kadir İ. adlı kişi, borcuna karşılık kız arkadaşı Hatice Ç.'nin cüzdanına el koyan ve daha sonra cüzdanı isteyen Hatice Ç.'ye tokat atan Alper Aldemir'e kurşun yağdırdı. Cinayetin ardından taksiyle kaçan Kadir İ. ve kız arkadaşı kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:44
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        Tokat cinayeti! Kız arkadaşına saldırınca öldürdü
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        Antalya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Olayda Kadir İ. (19) adlı kişi, borcuna karşılık kız arkadaşı Hatice Ç.'nin (31) cüzdanına el koyan ve daha sonra cüzdanı isteyen Hatice Ç.'ye tokat atan Alper Aldemir’e (45) kurşun yağdırdı. Cinayetin ardında taksiyle kaçan Kadir İ. ve kız arkadaşı kısa süre sonra yakalandı

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ile kız arkadaşı Hatice Ç.’yi evinde bir gün misafir etti.

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        İKİLİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kadir İ., Aldemir’den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. 3’lü yakın zamanda buluştuklarında ise Aldemir, Hatice Ç.’nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.

        Dün akşam saatlerinde ise Kadir İ. ve Hatice Ç., önceden tanıdıkları taksiyi kullanan M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir’in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartıştı. Tartışmanın ardından Aldemir, Hatice Ç.’ye tokat attı. Hatice Ç.’nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabanca ile Alper Aldemir’e ateş etti. Karın bölgesinden vurulan Aldemir yere düşerken, ikili ise aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aldemir, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Alper Aldemir burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinde Aldemir’in üzerine kayıtlı tabancaya el koydu.

        Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç., yaklaşık yarım saat sonra Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde yakalandı. İkilinin üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen tabanca bulundu. Kadir İ.’nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.’nin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevgililerin yanı sıra, taksi şoförü M.T. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

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