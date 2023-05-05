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Togg yerli otomobile ve bataryaya pasaport çıkardı

Barselona’da bu yıl ikincisi gerçekleşen blok zinciri konferansı Avalanche Summit 2023 etkinliğinde konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, yerli elektrikli otomobile entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunun da yer alacağını duyurdu. Togg’un, sürdürülebilirlik odaklı blok zinciri Avalanche üzerine inşa ettiği çözümün, kullanıcıların cihazın servis geçmişinden bakım bilgileri ve değişim süreçlerine her türlü bilgiye anında ulaşmasına imkan tanıyacağı bildirildi

Giriş: 05.05.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Togg yerli otomobile pasaport çıkardı
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Togg’un CEO’su M. Gürcan Karakaş, Barselona’da bu yıl ikincisi gerçekleşen blok zinciri konferansı Avalanche Summit 2023 etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Karakaş, burada yaptığı konuşmada şirketin Use Case Mobility kavramı etrafında şekillendirdiği ‘Akıllı Cihaz’, ‘Dijital Platform’ ve ‘Temiz Enerji Çözümleri’ni paylaşırken, blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacakları konusundaki çalışmalarını aktardı.

Dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te duyurduklarını hatırlatan Karakaş, "Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlayarak kullanıcı dostu bir platform geliştiriyoruz" dedi.

Karakaş, "Avalanche üzerine geliştirdiğimiz bu cüzdanla kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde görüntüleme, saklama ve aktarma, blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynayabilme dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip oluyor. Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz" diye konuştu.

Kullanıcıların bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi bilgilere güvenilir bir şekilde erişebileceklerini kaydeden Karakaş, "Parçaların nerede üretildiğinden tutun da bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında sahip olabilecek. Benzer şekilde batarya pasaportunu da kullanıcıların hizmetine sunacağız. Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri’nin ürettiği bataryaların pasaportunu, elektrikli araçların bataryalarına ilişkin tüm bilgileri içeren bir belge olarak düşünebilirsiniz. Bu belge, bataryanın üretim tarihinden kapasitesine, yaşına ve sağlık durumuna kadar birçok bilgiyi içeriyor. Bu bilgilerin blok zincir üzerinde tutulması, bataryanın kökenini doğrulamaya ve izlenebilirlik sağlamaya yardımcı oluyor" bilgilerini paylaştı.

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