Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Togg yepyeni bir konseptle geliyor

Togg, teknoloji fuarı CES'te bu kez duyuları harekete geçirecek

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’e kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden benzersiz bir teknoloji deneyim alanıyla katılacak.

Giriş: 04.01.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Togg yepyeni bir konseptle geliyor

Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES’e, “Kullanıcıların Mobilite Deneyimini Yeniden Tanımlamak” başlığıyla, hem dijital, hem doğayla iç içe olan bir deneyim alanıyla katılacak.

“DİJİTAL MOBİLİTE BAHÇESİ”

Geçen yıl dünya marka lansmanını gerçekleştirdiği CES’te, bu yıl, kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden bir deneyim alanı tasarlayan Togg, “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceği deneyimini ziyaretçilerle buluşturacak.

Togg’un dualite dünyasındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların buluştuğu “Dijital Mobilite Bahçesi”, mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla anlatıyor.

Marka, Twitter'dan sürpriz video paylaşarak bu yeni konseptin ilk görüntülerini verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antalya'da scooterlar için yeni karar!
Antalya'da scooterlar için yeni karar!
Bakan Akar: Rusya ile ortak devriyeler geliştirilebilir
Bakan Akar: Rusya ile ortak devriyeler geliştirilebilir
Bergama Sunağı'nın Türkiye'ye iade edilmesi çağrısı
Bergama Sunağı'nın Türkiye'ye iade edilmesi çağrısı
Çocuğu gibi gördüğü 50'den fazla kedi için köyünden ayrılmıyor
Çocuğu gibi gördüğü 50'den fazla kedi için köyünden ayrılmıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.