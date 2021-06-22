Yerli otonun yönetiminde değişiklik

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'de (TOGG) Bülent Denkdemir ve Taha Yasin Öztürk'ün yönetim kurulu üyelikleri sonlanırken, yerlerine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve BMC Üst Yöneticisi (CEO) Murat Yalçıntaş getirildi.

TOGG'un resmi internet sitesinde yer alan yönetim kurulu şemasında değişiklik yapıldığı görüldü.

Buna göre, Denkdemir ve Öztürk'ün yerine TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinde Tosyalı ile Yalçıntaş'ın isimleri yer aldı.

Öte yandan, söz konusu değişikliğin, Tosyalı Holding'in BMC'nin hisselerinin bir kısmını satın alması sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.

TOGG, Haziran ayı başında ödenmiş sermayesini artırmış ve yapılan açıklamada, ödenmiş sermayenin tamamının daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL’den 996 milyon 774 bin TL’ye çıkarıldığı kaydedilmişti.

O dönem TOGG'un ortaklarından Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklamada, TOGG'un bir diğer ortağı KÖK Ulaşım'ın sermaye artırımına katılmadığı ve söz konusu üç şirketin her birinin TOGG'daki ortaklık payının yüzde 19'dan yüzde 23'e yükseltildiği bildirilmişti.

TOGG, atılan bu adım ile Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi haline gelmişti.