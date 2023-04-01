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TOGG'un şarj ücreti belli oldu! 2023 TOGG'un batarya dolum fiyatları ne kadar, kaç TL?

TOGG'un şarj ücreti belli oldu! TOGG'un batarya dolum fiyatları

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk sahipleri belirlendi. Togg'un şarj istasyon ağı Trugo, batarya dolum fiyatlarını açıkladı. İşte, 2023 TOGG'un şarj ücreti hakkında merak edilenler...

Giriş: 01.04.2023 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • TOGG'un batarya dolum fiyatları gündeme geldi. Yerli ve milli otomobilin kuraları 29 Mart akşamı saat 21:00'da çekildi, kazanan isim listesi ise 22:30'da açıklandı. 20 bin kişi TOGG T10X'in ilk kullanıcıları olurken TOGG'un şarj ücretleri de belli oldu. İşte, 2023 TOGG'un batarya dolum fiyatları...

  • TOGG KURA ÇEKİLİŞİ NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    TOGG T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyen dijital çekiliş, 29 Mart 2023 Çarşamba günü noter huzurunda TRT Haber üzerinden canlı olarak yayınlandı.

  • TOGG ANAHTAR TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

    Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle  V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.

  • TOGG'UN ŞARJ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI!

    Trugo ile Türkiye'de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg, Bolu'da kurduğu şarj cihazlarının ardından, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumları tamamladı.

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyat listesi yayımlandı. Buna göre kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.

     

    Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

  • TRUGO'DA FİYAT SABİT

    Trugo'da ise şarjın maliyeti belirlendi. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu.

    Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.

    Başka bir deyişle batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli 314 kilometre menzile sahip Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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