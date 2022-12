Karakaş, mobil uygulamanın geliştirilme sürecinin 2 yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Bu süre içerisinde platform ve dijital altyapıyı oluşturmak için çalıştık. Veri tabanlı katmanlar var, bulut bağımsız servis platformu ile dünyanın her yerinden cihaz bağımsız erişim sağlanabiliyor" dedi.

Hatırlanacak olursa, Togg yetkilileri şirketin elektrikli otomobilinden bahsederken her defasında otomobil yerine 'akıllı cihaz' kavramını kullanıyordu.

'Scale.more' ise, sürekli gelişen, iş birlikleriyle büyüyen ekosistemi tarif etmek için kullanılıyor.

Bu kapsamda, Ava Labs, Trendyol, Hopi, Plug and Play, THY, Shell, Paycell, ETIYA, SMART IX ve BlindLook, Togg’un şu ana kadar iş birliğini duyurduğu şirketler.

Hatırlanacak olursa, Togg CEO'su Karakaş, THY ile yapılan işbirliği hakkında, otomobil ile uçuş mili kazanmanın mümkün olacağını söylemişti.

SANATÇILAR İLE BİRLİKTE DİJİTAL ESER ÜRETTİ

Öte yandan, dijital sanat alanına da giren Togg, 'Use Case Mobility' kavramını dijital sanatla da ifade edecek eserler tanıttı.

Kullanıcıların akıllı cihaz ekranında gördükleri dijital sanatları, TV gibi dijital ekranlara yansıtabilecekleri kaydedildi.

Togg’un duality dünyasından yola çıkarak eser üreten sanatçılar ise Can Büyükberber, Nohlab, Mehmet Kızılay, Selay Karasu, Ahmet Said Kaplan, Güvenç Özel ve Mehmet Ünal-Ahmet Said Kaplan ikilisi olarak açıklandı.

C-SUV HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER YER ALIYOR

Trumore uygulamasında Togg'un elektrikli otomobili hakkında da çeşitli bilgiler ve kişilleştirme seçenekleri de yer alıyor.

Örneğin otomobilin farklı boyutlardaki jant ölçüleri araç üstünde görülebiliyor. Ayrıca, otomobilin renk seçenekleri de sanal stüdyoda kullanıcıya sergileniyor.

Mart ayında satışa çıkacak c-segment elektrikli SUV modelin teknik özellikleri de ayrıntılı bir şekilde kullanıcılara gösteriliyor.

Otomobilin üzerinde gelecek farklı teknolojiler de yine uygulamanın içinde kullanıcılara yönelik yer alan bilgiler arasında.