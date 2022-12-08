Yerli elektrikli otomobili Mart 2023'te piyasaya sunmaya hazırlanan Togg'dan sürpriz hamle geldi. Trumore adı verilen mobil bir uygulama tanıtan şirket, geliştirdiği uygulamayı 'mobilite deneyimini yeniden tanımlayan' dijital bir platform olarak lanse etti. Togg'un, mobil uygulaması ile fintech (finansal teknoloji), insurtech (sigorta teknolojileri), blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtildi. Hatırlanacak olursa, Togg yetkilileri şirketin elektrikli otomobilinden bahsederken her defasında otomobil yerine 'akıllı cihaz' kavramını kullanıyordu. Bu kapsamda, otomobili bir 'akıllı cihaza' dönüştürecek yetkinliklerin Trumore'da toplandığı aktarılıyor. SUV MODELDEN 1.5 AY ÖNCE GELECEK Trumore'un özelliklerine geçmeden önce, mobil uygulamanın şirket için bir başka öneminden de bahsetmek gerek. Togg, yakın bir geçmişte gözlerden kaçan fakat dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Buna göre, şirket elektrikli otomobilden önce bir başka ürün ile kullanıcıların karşısına çıkacağını duyurmuştu. Edindiğimiz bilgiye göre, işte o ürün Trumore olacak. Togg'un mobil uygulaması, Mart ayında yollara çıkacak c-segment elektrikli SUV modelden yaklaşık 1.5 ay önce kamuoyuna tanıtılacak ve kullanıma açılacak. App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanılma açılması beklenen uygulama, sadece Togg sahiplerine değil herkese açık olacak. 'İSTESEK DE İSTEMESEK DE SEKTÖR DÖNÜŞÜYOR' Bu bilginin ardından gelelim Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın Trumore hakkındaki açıklamalarına. Karakaş, mobil uygulamanın geliştirilme sürecinin 2 yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Bu süre içerisinde platform ve dijital altyapıyı oluşturmak için çalıştık. Veri tabanlı katmanlar var, bulut bağımsız servis platformu ile dünyanın her yerinden cihaz bağımsız erişim sağlanabiliyor" dedi.

Togg'un 2 temel hedefinden bahseden Karakaş, "Biz en başından beri otomobilden fazlası derken iki hedef koyduk. İlki küresel boyutta rekabet edecek fikri mülki hakları bize ait bir marka kurmaktı. İkincisi ise kullanıcıyı merkeze alan akıllı cihaz ve dijital ürünler etrafında bir ekosistem kurmaktı. Şimdi ikisini de gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı. Togg'u 'usecase mobility provider' olarak tanımladıklarını aktaran Karakaş, "Otomotiv sektörünün istesek de istemesek de mobilite ekosistemine dönüşmesi kaçınılmaz, yıkıcı teknolojiler ve daha çevik şirketler başarılı olacak. 'Herşeyi kendim yaparım'dan kendini merkeze alarak bir ekosistem kurmaya gidiyor iş. Biz de bunu yapıyoruz" diye konuştu. Gürcan Karakaş, Togg'un odaklandığı alanların otomotiv sektöründe olmadığını ve bu yüzden girişimlere yöneldiklerini de anlatarak, "Otomotiv sektörünün kârlılığı son kullanıcıyı merkeze alan veri ve bağlantılılık bazlı iş modellerinden gelecek" öngörüsünü paylaştı. Togg'un şuan için 20 kadar girişimler işbirliği yaptığını ama bu sayının yakın zamanda artacağını da belirtelim. 4 ANA KATEGORİ VAR Trumore'un özelliklerine bakacak olursak, Togg'un mobil uygulamasının dört ana bileşeni bulunuyor. Buna göre, kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir platform olarak konumlanan Trumore, veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen bir ‘kullanıcı empati platformu’ olarak tanımlanıyor.

Uygulamada 'Earn.more' olarak adlandırılan kısım kullanıcıya kazandıran hizmetleri kapsıyor. Bu kapsamda, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintech çözümleri, e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak gibi işlemler uygulamadan yönetilebiliyor. Dijital varlık yönetimi altında da çeşitli ödül programları (puan, NFT’ler gibi), dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT’ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. TASARRUF ORANINI HESAPLIYOR 'Go.more' olarak tanımlanan servisler ise, kullanıcıyı gezdiren, kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon işlemleri gibi hizmetler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Uygulama içindeki tasarruf hesaplayıcı bölümünde, yol ücreti hesaplama, elektrik tüketimi hesaplama, karbon salımı hesaplama gibi servisler yer alıyor.

Earn.more ile Go.more'un özellikleri bir dijital magnett kesişiyor. Earn.more'da kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre oluşturulan dijital magnet, Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanatçıların çalışmaları birleştirilerek ortaya çıkarılan dijital sanat eserleri ile birleştiriyor. Tamamen yolculuk deneyimine özel oluşturulan bir ürün olarak ortaya çıkan bu magnet, yapısı ile buzdolabı magnetini andırıyor. OYUNLAŞTIRMA DENEYİMİ SUNACAK Devam edecek olursak, kullanıcıyı eğlendiren, gündelik hayatı oyunlaştırmayı hedefleyen akıllı yaşam hizmetleri ise 'Play.more’da yer alıyor. Akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamaları Play.more servislerini oluşturuyor.

'Scale.more' ise, sürekli gelişen, iş birlikleriyle büyüyen ekosistemi tarif etmek için kullanılıyor. Bu kapsamda, Ava Labs, Trendyol, Hopi, Plug and Play, THY, Shell, Paycell, ETIYA, SMART IX ve BlindLook, Togg’un şu ana kadar iş birliğini duyurduğu şirketler. Hatırlanacak olursa, Togg CEO'su Karakaş, THY ile yapılan işbirliği hakkında, otomobil ile uçuş mili kazanmanın mümkün olacağını söylemişti. SANATÇILAR İLE BİRLİKTE DİJİTAL ESER ÜRETTİ Öte yandan, dijital sanat alanına da giren Togg, 'Use Case Mobility' kavramını dijital sanatla da ifade edecek eserler tanıttı. Kullanıcıların akıllı cihaz ekranında gördükleri dijital sanatları, TV gibi dijital ekranlara yansıtabilecekleri kaydedildi. Togg’un duality dünyasından yola çıkarak eser üreten sanatçılar ise Can Büyükberber, Nohlab, Mehmet Kızılay, Selay Karasu, Ahmet Said Kaplan, Güvenç Özel ve Mehmet Ünal-Ahmet Said Kaplan ikilisi olarak açıklandı. C-SUV HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER YER ALIYOR Trumore uygulamasında Togg'un elektrikli otomobili hakkında da çeşitli bilgiler ve kişilleştirme seçenekleri de yer alıyor. Örneğin otomobilin farklı boyutlardaki jant ölçüleri araç üstünde görülebiliyor. Ayrıca, otomobilin renk seçenekleri de sanal stüdyoda kullanıcıya sergileniyor. Mart ayında satışa çıkacak c-segment elektrikli SUV modelin teknik özellikleri de ayrıntılı bir şekilde kullanıcılara gösteriliyor. Otomobilin üzerinde gelecek farklı teknolojiler de yine uygulamanın içinde kullanıcılara yönelik yer alan bilgiler arasında.

Sonuç olarak, Trumore'un geliştirilme süreci ve kullanıcılara sunacağı özellikler dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Togg'un sadece elektrikli otomobili ile değil, dijital uygulamaları ile de küresel arenada rekabet edeceği anlaşılıyor.