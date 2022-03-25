Togg'dan blok zinciri platformu 'Toggen'

Blok zinciri teknolojileri konusundaki adımlarını Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs iş birliğiyle hızlandıran Togg, blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle mobilite ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor.
Barselona’da düzenlenen Avalanche Zirvesi’ne konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürdüklerini belirtti.
Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaştıklarını ve oyunlaştırma, sadakat ve akıllı mobilite yaklaşımlarıyla dijital ekonomi eksenli bir ekosistem inşa ettiklerini söyleyen Karakaş, "Akıllı cihazımızı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
'KESİNTİSİZ MOBİLİTE DENEYİMİ SUNACAĞIZ'
Gürcan Karakaş, blok zinciri teknolojisi ile geliştirecekleri akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını belirterek, "Akıllı cihazımız, blok zinciri platformumuz Toggen, startup iş birliklerimiz ve çevik çalışma şeklini benimseyen ekibimiz ile dekarbonizasyon, akıllı yaşam, e-cüzdan, akıllı lokasyon, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı hizmetleri sayesinde kullanıcılara kesintisiz bir mobilite deneyimi sunacağız. Blok zinciri, hızlı, güvenli ve çevre dostu mobilite hizmetleri ve akıllı cihaz güvenliğinde kullanılacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.
'USE-CASE Mobility' yaklaşımı ile mobiliteyi bir adım öteye taşıyarak otomobilden fazlasını üretmek üzere yola çıktıklarını vurgulayan Karakaş, "Yasal düzenlemeler çerçevesinde blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz" diye konuştu.
Togg, geçtiğimiz Ocak ayında Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa gitmişti.
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