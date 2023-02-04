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Togg açık artırmasına nasıl girilecek?

Togg NFT açık artırması 2023 adetlik NFT koleksiyonu için 5 Şubat saat 19.23’te başlayacak. Tüm detaylarıyla açık artırma sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceğini listeledik...

Giriş: 04.02.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Togg açık artırmasına nasıl girilecek? - Öne çıkan haberler - Togg NFT, Togg fiyat

“100.Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak “100. Yıl Özel Seri” NFT’lerin açık artırma yoluyla satın alınabileceği Trumore uygulamasını kullanmaya başlayanların sayısı 200 bin kişiyi geçti. 2023 adetlik NFT koleksiyonu için 5 Şubat saat 19.23’te başlayacak olan açık artırma 15 Şubat’a kadar sürecek.

Togg'un açık artırmasına girişin tüm detaylarını Habertürk okuyucuları için derledik.

Peki Togg NFT açık artımasına nasıl katılırsınız?

1- Uygulama mağazalarından Trumore uygulamasını indirip, Tru.ID’nizi oluşturduktan sonra Dijital Varlık Cüzdanınızı oluşturun

2- Avalanche C-Chain destekleyen Binance, Crypto.com, Bitexen, Bitci gibi dijital varlık alım satım platformu veya Core Wallet, MetaMask gibi cüzdanlar üzerinden Avax transfer edin.

3- NFT transfer işlemlerinde NFT bedelinin üzerine blokzinciri ağ işlem ücreti alınır ve bu ücret işlem başına ortalama 0.005 Avax’tır.
NFT’leri satın almak isteyen kullanıcıların teklif verme veya hemen alma aşamasında işlem başına ortalama 0.005 Avax ağ işlem ücreti de ödeyeceğini hesap ederek, dijital varlık borsalarından Trumore dijital cüzdanlarına transfer edecekleri miktarı bunu dikkate alarak belirlemeleri gerekir. Örneğin hemen al bedeli 500 Avax olan bir NFT için, cüzdanda 501 Avax bulunması gerekir.

4- Özel NFT'leri inceleyin ve seçim yapın

5- Açık artırma başladığında en yüksek teklifi verin ve kalan süreyi bekleyin
6- Dilerseniz ‘’Hemen Al’’ ücretini ödeyerek kalan süreyi beklemeden de seçtiğiniz NFT’ye sahip olabilirsiniz.
7- Bir kişi sadece bir NFT’ye teklif verebilir. Ancak teklifinin üzerine çıkılması halinde dilerse farklı bir NFT’ye teklif verebilir. Bir kişi sadece 1 NFT satın alabilir.

200 BİNİN ÜZERİNDE KAYIT

Kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken oturum sayısı ise 1.1 milyonun üzerine çıktı. Kullanıcılarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunacak olan Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi 100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı.

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