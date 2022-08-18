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Tofaş, bir girişimi hayata geçirerek yeni bir iş alanına dahil olduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, mobilite hizmetlerini yeni girişimi Koç Fiat Sigorta ile genişletecek olan Tofaş'ın, yakın zamanda satış ve satış sonrası hizmetlerini online ortama taşımanın yanında, kendi geliştirdiği bağlanabilirlik teknolojisi olan Fiat Connect uygulamasını yeni hizmetleri müşterilerinin kullanımına sunduğu hatırlatıldı.

Bugün ise Türkiye’nin en büyük acentesi olma potansiyelini taşıyan Koç Fiat Sigorta ile yeni bir iş alanına dahil olunduğu vurgulandı.

Tofaş’ın, ülkemizde temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrari markalarının müşterilerine uçtan uca deneyim sunma hedefinin önemli bir parçası olarak faaliyete başlayan yeni şirket 'Koç Fiat Sigorta' ile kasko, trafik, sağlık ve diğer alanlardaki sigorta ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.

Buna ek olarak müşterilerin değişen mobilite ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi sigorta ürünlerinin geliştirilmesine de liderlik edileceği bildirildi.

Koç Fiat Kredi iştiraki olarak kurulan şirketin hizmetlerini, Tofaş’ın yurt genelindeki bayi ağı ve tüm markalarının kullanıcılarıyla temas ettiği online kanallar aracılığıyla sunacağı öğrenildi.

Koç Fiat Sigorta aynı zamanda “İlgi Merkezi” üzerinden poliçe satışı ve sonrasındaki satış sonrası süreçlerinde de hizmet verecek.

Şirket, uzun vadede mobilite alanında ortaya çıkacak yeni sigorta ürünlerinin oluşumu, araç ile entegre sigorta çözümleri gibi süreçlerin şekillendirilmesinde de rol oynamayı hedefliyor.