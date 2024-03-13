TOFAŞ-Unicaja Malaga: 76-80 (MAÇ SONUCU)
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki 5. maçında evinde İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 80-76 mağlup oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5'inci hafta maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Unicaja Malaga'ya 80-76'lık skorla mağlup oldu.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Martin Horozov, Gvidas Gedvilas
TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum
UNICAJA MALAGA: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 9
1'İNCİ PERİYOT: 28-23
DEVRE: 45-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61