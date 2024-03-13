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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi TOFAŞ-Unicaja Malaga: 76-80 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ-Unicaja Malaga: 76-80 (MAÇ SONUCU)

        TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki 5. maçında evinde İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 80-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:57 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:57
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        TOFAŞ, Unicaja'ya diş geçiremedi
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5'inci hafta maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Unicaja Malaga'ya 80-76'lık skorla mağlup oldu.

        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Martin Horozov, Gvidas Gedvilas

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum

        UNICAJA MALAGA: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 9

        1'İNCİ PERİYOT: 28-23

        DEVRE: 45-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61

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