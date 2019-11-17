Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Phillip ve Williams ile etkili olan TOFAŞ, 3. dakikayı 6-4 önde geçti. Rakibinin bu başlangıcına Melih Mahmutoğlu ve Westermann'ın dış atışlardan ürettiği sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, lehine çevirdiği skoru bir anda 6. dakikada 6 sayıya çıkardı: 8-14. Bu dakikadan itibaren oyun kontrolünü iyice eline alan sarı-lacivertliler, çeyreği 25-13 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Williams ve Barış Ermiş'in skor katkısıyla başlayan TOFAŞ, 14. dakikada farkı 7'ye (22-29) indirdi. Mejia ve White'nin üç sayılık basketleriyle üzerindeki baskıyı kıran Bursa ekibi, 17. dakikada farkı 4'e düşürdü: 27-31. Kalan dakikalarda Melih Mahmutoğlu'nun set hücumlarıyla TOFAŞ'ın skorda kendisine yaklaşmasına engel olan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 38-32 üstün tamamlayarak soyunma odasına gitti.

Üçüncü çeyrekte özellikle kısa oyuncularını iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Lauvergne ile etkili olarak 23. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 35-45. Rakibini baskıyla iyice oyun disiplininden koparan sarı-lacivertliler, Sloukas'ın da devreye girmesiyle 28. dakikada farkı 17'ye (44-61) çıkardı. Bu çeyrekte iyi oyunu sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 68-46 önde girdi.

Son çeyrekte Melih Mahmutoğlu'nun kontrollü oyunlarıyla 36. dakikaya kadar farkı koruyan (60-76) Fenerbahçe Beko'ya, seyircinin yoğun desteğiyle Mejia'yı devreye sokarak karşılık veren TOFAŞ, 38. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 67-76. Dışarıdan White, pota altından Muhsin Yaşar ile enerjisini sonuna kadar kullanan Bursa temsilcisi 8 saniye kala farkı 4'e indirse de karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 82-76 kazanmayı bildi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker

TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, White 12, Phillip 18, Lojeski 3, Williams 7, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 11, Mejia 13, Muhsin Yaşar 8

FenerbahçeBeko: Westermann 9, Melih Mahmutoğlu 29, Sloukas 7, Ahmet Düverioğlu 15, Lauvergne 8, Kalinic 7, Williams 2, Berkan Candan 5, Ali Muhammed

1. Periyot: 13-25

Devre: 32-38

3. Periyot: 46-68