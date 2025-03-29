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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TOBB ve TESKten Ramazan Bayramı mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        TOBB ve TESKten Ramazan Bayramı mesajı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bayram mesajında, kalpleri sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularıyla dolduran bayram sevincinin kalıcı olmasını temenni ederken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında Ramazan Bayramı'nın sevinçlerin arttığı, kırgınlık ve dargınlıkların son bulduğu çok önemli günleri ihtiva ettiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:03
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        TOBB ve TESKten Ramazan Bayramı mesajı
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Hisarcıklıoğlu, mesajında kalpleri sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularıyla dolduran bayram sevincinin kalıcı olmasını temenni etti.

        Ramazan Bayramı'nın sevinçlerin arttığı, kırgınlık ve dargınlıkların son bulduğu çok önemli günleri ihtiva ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Güzel olan kardeşlik içerisinde birbirimizi anlayarak ve saygı duyarak yaşayabilmektir. İş dünyası adına tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnsana yakışan, güzel ve hayırlı işler yapmak, onurlu, herkese faydalı bir hayat sürebilmektir. Hiç durmadan çalışarak, el birliğiyle ekonomimizi daha da büyüteceğimiz daha müreffeh, aydınlık yarınlara ulaşacağımıza olan inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

        TESK Genel Başkanı Palandöken de bayramların, büyükleri ziyaret etme ve küçüklere bayram coşkusunu yaşatma zamanları olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

        "Her zaman olduğu gibi sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanını açarak vatandaşa hizmet eden ve ekonomiye katkı sağlayan esnafımız, bu bayram da ticaret ve sosyal hayatın can damarı olmaya devam edecek. Bu vesileyle bayramın ülkemize barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyor, başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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